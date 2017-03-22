Ростов-на-Дону, 22 марта, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Прошедшей ночью Северный микрорайон Ростова-на-Дону вновь погрузился во тьму. Два дня подряд большая часть города остается без электричества. В частности, в некоторых домах из-за этого нет воды, отопления, а некоторые жильцы были вынуждены подолгу ждать лифтёров, чтобы вырваться из плена подъемника, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

В пресс-службе «МРСК Юга» сообщили, что отключения света в ночь на 21 марта связаны с вышедшим из строя трансформатором и сработавшей защитной автоматикой. Второй трансформатор находится на ремонте. Социальные объекты были подключены к резервному питанию.

К вечеру 21 марта история повторилась. «Опять произошла маленькая авария, которая спасёт нас от большой аварии?» — задались вопросом горожане.

Энергетики, в свою очередь, извинились за временные отключения света в городе. По их словам, на одном из энергообъектов произошло технологическое нарушение, которое и вызвало перебои в электроснабжении. На восстановление ресурса были брошены все силы.

«Сейчас проводится тщательное расследование для выяснения причин случившегося и принятия мер для недопущения подобных случаев в будущем», — сообщили в пресс-службе «МРСК Юга».

Тем временем, в социальных сетях горожане бурно обсуждают блэкаут. «У меня мама в лифте застряла, 50 минут человек в темноте просидел, мало приятного после рабочего дня. Никто быстро приехать не смог, потому что таких «застревашек» по Северному району целая куча, как оказалось», — поделилась бедой интернет-пользователь.