Москва, 22 марта, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Вице-президент Российской академии наук (РАН) Валерий Козлов назначен исполняющим обязанности главы организации. Об этом «Агентству Москва» сообщил главный ученый секретарь РАН Михаил Пальцев.

Часы на здании президиума РАН

«Исполняющими обязанности президента РАН назначен ее вице-президент Валерий Козлов, — сказал Пальцев. — Это распоряжение Владимира Фортова, из правительства Российской Федерации мы пока ждем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта ежегодное общее собрание Российской Академии наук (РАН) большинством голосов приняло решение о переносе выборов своего президента на осень 2017 года.

Причиной данного решения стало то, что все трое претендентов (действующий глава академии Владимир Фортов и академики Александр Макаров и Владислав Панченко) на этот пост сняли свои кандидатуры.

Выборы главы РАН изначально планировались на 22 марта.

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