Назначен исполняющий обязанности главы РАН
Москва, 22 марта, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Вице-президент Российской академии наук (РАН) Валерий Козлов назначен исполняющим обязанности главы организации. Об этом «Агентству Москва» сообщил главный ученый секретарь РАН Михаил Пальцев.
«Исполняющими обязанности президента РАН назначен ее вице-президент Валерий Козлов, — сказал Пальцев. — Это распоряжение Владимира Фортова, из правительства Российской Федерации мы пока ждем».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта ежегодное общее собрание Российской Академии наук (РАН) большинством голосов приняло решение о переносе выборов своего президента на осень 2017 года.
Причиной данного решения стало то, что все трое претендентов (действующий глава академии Владимир Фортов и академики Александр Макаров и Владислав Панченко) на этот пост сняли свои кандидатуры.
Выборы главы РАН изначально планировались на 22 марта.
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