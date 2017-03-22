Краснодар, 22 марта, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Краснодар строит планы по капитальному ремонту автомагистралей города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 22 марта, «дорожный» вопрос обсуждался накануне в мэрии краевого центра.

Onf.ru Вот такая вот дорога!

Как проинформировал заместитель директора департамента строительства администрации Борис Сухов, в настоящее время в Краснодаре изношен и нуждается в капитальном ремонте целый ряд дорог. На «карте убитых дорог» жители региона уже отметили более 150 проблемных участков. Наибольшее их количество — 52 — находится в краевом центре, который в российском антирейтинге занимает 12-ю строчку. Среди улиц, на плохое состояние которых обратили внимание жители административного центра Кубани, — Новороссийская, Шевченко, Тургенева, Путевая, Шаляпина, Есенина, Сергиевская, Агрохимическая, Домбайская. На плохие дороги также жалуются жители Темрюкского района (25 участков), Сочи (27), Павловского района края (8).

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В 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ в Краснодаре планируется отремонтировать 42 участка автомобильных дорог на общую сумму 2 млрд рублей. Общая протяженность отремонтированных участков дорог составит 70 км 700 м.

«Средства выделят из федерального, краевого бюджета и муниципального бюджетов. В 2018-м году — 43 участка дорог на общую сумму 1,908 млрд рублей», — уточнил Сухов.

Также продолжится и работа по текущим объектам — улицам Восточно-Кругликовской, имени Тургенева, Длинной, а также дороге в поселок Индустриальный. Кроме того, будет сделан переезд через трамвайный путь по улице Ставропольской и Трамвайной в створе с улицы им. Селезнева. Одним из масштабных объектов станет улица Новороссийская. Ее капремонт на участке протяженностью 1,9 км предусматривает расширение дороги, строительство тротуаров, сетей ливневой канализации. Работы на объекте начнутся после проведения процедуры торгов и определения подрядной организации. Завершить капремонт участка дороги планируется в конце текущего года.

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Напомним, на ремонт дорог Краснодарской агломерации, согласно подписанному губернатор региона постановлению, будет направлено 2 млрд рублей. Эти деньги планируется потратить на ремонт автодорог общего пользования местного значения. Так, в 2017 году в Краснодаре обновят более 40 участков улично-дорожной сети. Работы по ремонту проезжей части будут выполнены по улицам Рашпилевской, Чапаева, Промышленной, Коммунаров, Кузнечной, Воронежской, Шевченко, Уральской, Дзержинского, Атарбекова, Лузана.