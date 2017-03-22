Санкт-Петербург, 22 марта, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Оппозиционные депутаты сегодня, 22 марта, прервали пленарное заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга в знак протеста против служебных проверок, инициированных в отношении их помощников, передает корреспондент ИА REGNUM. В будущем недовольных хотят лишить возможности прерывать заседания в Мариинском дворце.

Assembly.spb.ru Зал заседаний парламента Петербурга

Как сообщалось ранее, служебным проверкам и блокировке пропусков в Заксобрание подверглись те помощники депутатов, кто присутствовал на митинге на Марсовом поле 18 марта, посвященном ситуации вокруг Исаакиевского собора и другим градозащитным темам. В качестве доказательства нарушения закона о госслужбе — критики начальства — им демонстрировали фото, где некий петербуржец держит плакат с изображением спикера Вячеслава Макарова в виде «демона ЗакСа».

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После объявления перерыва депутаты от «Яблока» Борис Вишневский, Михаил Амосов, и от Партии роста Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко покинули зал заседаний.

«Происходит административное давление на наших помощников исключительно исходя из их политической принадлежности, из-за того, что они помощники оппозиционных депутатов», — сказала Дмитриева, добавив, что это нарушает статьи 29 и 31 Конституции. Она подчеркнула, что сложившаяся в Петербурге ситуация беспрецедентна для российского парламентаризма, потому что никогда, насколько ей известно, ни в одном парламенте давление на помощников депутатов не использовалось в качестве механизма политической борьбы.

«Мы полагаем, что должностные лица ЗакСа нарушили закон о госслужбе, который налагает определенные требования к поведению. В частности, они нарушили принцип нейтральности, объективности, отсутствия предвзятости к гражданским служащим в зависимости от их убеждений. По всем этим пунктам мы обратимся к прокурору, поскольку те, кто инициировал и проводят проверку, блокируют пропуска наших помощников, нарушают закон о госслужбе с их тенденциозностью и предвзятым отношением», — добавила Дмитриева.

По словам Максима Резника, особенно пострадали помощники, работающие по гражданско-правовым договорам, которые вообще не являются госслужащими, но аппарат Заксобрания не принимает отчетность о проделанной ими работе и отказывается ее оплачивать. «Людей просто грабят», — заявил Резник.

Накануне, 20 марта, Борис Вишневский и Оксана Дмитриева, как руководители фракций «Яблока» и Партии роста, направили спикеру Вячеславу Макарову официальную бумагу с просьбой в течение вторника, 21 марта, встретиться с ними, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, но у председателя не нашлось на это времени.

«Очень печально, потому что, возможно, после этой встречи не случилось бы того, что было сегодня утром», — заметил Вишневский. Перед пленарным заседанием двоих помощников оппозиционных депутатов не пускали в Мариинский дворец под предлогом того, что накануне они покинули здание после 18:00 — времени, когда официально заканчивается рабочий день. В результате несколько депутатов отказывались приступать к работе на сегодняшнем пленарном заседании до тех пор, пока их помощникам не разблокируют пропуска в здание парламента.

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Кроме того, перед началом заседания в среду двоих гражданских активистов — Наталью Сивохину и Дмитрия Негодина, которые решили выйти с одиночными пикетами к Мариинскому дворцу, задержала полиция, сейчас они находятся в отделе на Садовой улице. По словам Вишневского, они оба были задержаны по заявлению некого гражданина, которого якобы оскорбил их плакат, на котором снова обыгрывалась тема Вячеслава Макарова как «демона ЗакСа». Вишневский и Дмитриева отправились в отдел полиции, чтобы вызволить людей, которые, по их убеждению, были задержаны неправомерно и не нарушали закон.

При этом, по словам Оксаны Дмитриевой, оппозиционеры пока не обсуждали вопрос отставки Вячеслава Макарова с поста спикера.

В результате этих политических заявлений, скорее всего, будет изменен регламент, и оппозиционные депутаты потеряют возможность брать перерывы. Когда пленарное заседание возобновилось, руководитель фракции «Единой России» Александр Тетердинко заметил, что, похоже, теперь перерыв используется коллегами вовсе не для выступлений по теме законопроектов, а для политических демаршей, так что стоит поменять правила.

Вячеслав Макаров моментально отреагировал на это предложение. «Даю поручение комитету по законодательству внести изменения в регламент, чтобы перерыв брали только тогда, когда поддерживает большинство. У нас демократия. Это переводится так: вы сами этого хотели. Не я первый начал», — заявил Вячеслав Макаров. Заметим, абсолютное большинство в петербургском парламенте принадлежит единороссам.