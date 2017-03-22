Москва, 22 марта, 2017, 11:33 — ИА Регнум. На трансграничные переводы денежных средств из России в случае введения иностранным государством ряда запретов в этой сфере вводятся ограничения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон вводит ограничения на трансграничные переводы денежных средств из России в случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ. Речь идет о запрете на получение переводов денежных средств из России, запрете на привлечение операторов услуг платежной инфраструктуры, расположенных в России, запрете на участие в платежных системах.

В то же время при наличии этих запретов такие переводы допускаются в рамках российских и иностранных платежных систем только при условии, что оператор платежной системы или операторы услуг платежной инфраструктуры находятся под прямым или косвенным контролем российских юрлиц. Кроме того, переводы допускаются на основании договоров, заключенных с иностранными организациями, не являющимися иностранными банками, только в случае, если эти иностранные организации находятся под прямым или косвенным контролем российских юрлиц.

Информация о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, размещается им на своем официальном сайте в интернете. Ограничения будут применяться со дня размещения таких сведений. Законом предусмотрено, что его нормы распространяются в том числе на запреты, введенные до его вступления в силу.

Закон призван устранить негативные последствия запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, введенного 17 октября 2016 года, и может рассматриваться как «зеркальная мера».

Национальный банк Украины (НБУ) в октябре 2016 года запретил использование в стране платежных систем Webmoney, «Яндекс.Деньги», QIWI Wallet, Wallet one / «Единый кошелек».

«По данным НБУ, за 2016 год на Украину поступило 2,5 млрд долларов с использованием платежных систем. Украина является государством-реципиентом трансграничных денежных переводов. Сумма полученных средств за полгода в семь раз превысила сумму отправленных. Как мы видим, переводы на Украину из разных стран исчисляются миллиардами долларов, что для находящейся в плачевном состоянии экономики является хорошей внешней подпиткой. Введение санкций против России грозит перекрыть основу этого денежного потока», — отметил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский («Единая Россия»).

Закон вступает в силу через 30 дней после опубликования.