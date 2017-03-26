Санкт-Петербург, 26 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 13 марта проводились переговоры Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и Временного Правительства о созыве Учредительного Собрания. Члены Исполкома настаивали на том, что промедление в этом деле приведет к результатам, вредным для демократии.

Неизвестный художник. Созыв Учредительного собрания

Члены Временного правительства подтвердили, что местом созыва будет Петербург, и что срок созыва должен быть возможно более близким. Они заявили, что война ни в каком случае не может помешать этому процессу и что открытию заседания Учредительного Собрания может помешать лишь самый разгар военных действий. Предельным сроком была назначена середина лета. Делегаты Исполкома считали, что и этот срок — слишком отдаленный.

В тот же день Временное правительство приступило к обсуждению вопроса об учреждении особой комиссии для выработки проекта законов об Учредительном Собрании.

На заседании Бюро ЦК большевиков зачитана телеграмма Ленина, посланная еще 6 марта:

«Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки новому правительству, Керенского особенно подозреваем, вооружение пролетариата — единственная гарантия, немедленные выборы в Петроградскую думу, никакого сближения с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград. Ульянов»

Первое заседание вновь избранного Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов в Актовом зале Смольного института (Правая половина)

В обсуждении принимали участие Исполком Совета, Исполком офицеров петербургских частей, делегаты — офицеры петербургского гарнизона, крепости и флота и представители офицеров-республиканцев. Здесь же присутствовали некоторые английские, французские и итальянские офицеры. Николай Авдеев в «Хронике Революции 1917» приводит их решение:

«Обращение с солдатами и солдат с офицерами должно соответствовать их достоинству граждан. Солдаты имеют право внутренней организации и не могут быть подвержены наказанию и взысканию без суда. Телесные наказания отменяются во всех случаях без исключения. Правила воинской дисциплины и порядка, как они изложены в уставах внутренней службы, дисциплинарном и строевом, сохраняются лишь на службе и в служебных отношениях подчиненных к начальникам. Статьи этих уставов и всех без исключения «приказов», «приказаний» и «объявлений», противоречащие приказам и распоряжениям Совета Р. и С. Д., относящимся к правам и обязанностям солдат, отменяются.

Ввиду того, что к некоторым пунктам декларации был внесены поправки, постановлено передать декларацию в согласительную комиссию для окончательного ее редактирования.

Конец совещания был посвящен вопросу о целях войны. Председатель формулируя прения, указал, что два лозунга объединили собрание: защита свободы от внутреннего и внешнего врага и отрицательное отношение к завоевательной политике».

13 марта состоялась конференция представителей заводов Артиллерийского ведомства (Патронный, Орудийный, Пороховой, Арсенал, Сестрорецкий оружейный завод, Трубочный, Гвоздильно-подковный, Оптический и др.). Представители рабочих потребовали, чтобы Главное артиллерийское управление не препятствовало введению на казенных заводах восьмичасового рабочего дня. Это требование, а также требование о полной уплате за дни февральской забастовки было признано правильным.

Представители от рабочих потребовали также, чтобы Главное артиллерийское управление признало все организации рабочих, а также возникший в период революции объединяющий центр их — конференцию 12 крупнейших заводов Артиллерийского ведомства. Артиллерийское управление признало конференцию рабочих и приняло на себя все расходы по найму помещения для этой конференции, все канцелярские и прочие расходы.

Конференция стала действовать, как постоянная рабочая организация, объединяющая рабочих казенных заводов в количестве около 100 тыс. чел.

13 марта представителями Всероссийского Крестьянского Союза подано заявление Временному правительству и Петербургскому Совету о том, что необходимо немедленно приступить к созыву Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов.

На заседании Государственной думы обсуждался проект декларации прав солдата. Согласно проекту солдаты пользуются всеми правами граждан: свободой организации, слова, свободным чтением всей выходящей литературы и т. д.

Первое заседание вновь избранного Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов в Актовом зале Смольного института (Левая половина)

13 марта в помещении христианского сампсониевского братства в Петербурге состоялся женский митинг в количестве 800 человек. Была принята резолюция с требованием всеобщего избирательного права и введения охраны материнства, страхования работниц. Заявлялось, что женское движение должно идти в ногу с рабочим движением вообще до уничтожения самого капиталистического строя.

Англия и Франция крайне обеспокоены ситуацией в России — в основном из-за опасений, что Россия прекратит воевать или вообще выйдет из войны.

13 марта посол Великобритании в России Бьюкенен телеграфировал в Лондон:

«Как вам известно, крайней рабочей партией ведется активная пропаганда против войны, причиняющая большое беспокойство русскому правительству. Они делают все возможное, чтобы ослабить влияние правительства на армию».

Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж в телеграмме министру-председателю Г. Е. Львову выразил уверенность в том, что

«в результате установления прочного конституционного правопорядка в России русский народ укрепится в своем решении продолжать войну до полного разрушения оплота тирании на континенте Европы».

Французский посол Палеолог сообщил председателю Государственной думы Родзянко:

«Я желаю, чтобы влияние революции было, по возможности, ограничено и чтобы порядок был поскорей восстановлен. Не забывайте, что французская армия готовится к большому наступлению, и что честь обязывает русскую армию сыграть при этом свою роль».

В Москве отказ владельцев некоторых фабрик от выплат рабочим за простой во время революционных дней привел к забастовкам. На фабрике братьев Альшванг состоялось собрание рабочих и служащих, на котором была принята резолюция, указывающая, что русский пролетариат должен обратиться к своим германским и австрийским товарищам с призывом свергнуть свои правительства и совместно с социалистами других воюющих стран потребовать заключения мира без аннексий и контрибуций.

На станции «Подсолнечная» Николаевской железной дороги (между Петербургом и Москвой) состоялись 2 митинга. На одном присутствовали преимущественно рабочие и служащие. Решено организовать заводские коллективы. На другом большинство было крестьян. Выступало несколько ораторов по текущему моменту и по вопросу о войне. Часть слушателей сочувственно отнеслась к речи представителя Московского Комитета РСДРП (большевиков) о Временном правительстве и об отношении к войне.

Николаевская железная дорога

В Саратове Исполком Совета рабочих депутатов получил ряд приговоров сельских обществ о пожертвованиях денег на нужды войны и на хлеб для армии, а также для нужд революции.

В Одессе и окрестностях распространялась погромная агитация.

В Харькове на собрании трамвайных служащих обсуждался вопрос об организации профсоюза. Избраны 6 представителей в организационную комиссию. Решено: уволить вагоновожатых, которые в день забастовки 21 октября 1916 г. донесли в жандармское управление на своих товарищей; требовать уплаты жалованья тем товарищам, которые были арестованы за забастовку; строго следить за работой чиновников.

13 марта торжественно открылись театры. Газета «Русское слово» писала:

«13 марта в торжественной обстановке открылись государственные театры. В Большом театре занавес поднялся под звуки «Марсельезы». На сцене живая картина — «Освобожденная Россия»: женщина с разорванными кандалами в руках, у ее ног лейтенант Шмидт, вокруг — Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Гоголь, Некрасов, Достоевский, Толстой, Чернышевский, Писарев, Добролюбов, Бакунин, Петрашевский, Шевченко, С. Перовская, декабристы, дальше студенты, крестьяне, солдаты, матросы, рабочие. Оркестр исполнил гимн А.Т.Гречанинова на слова К. Бальмонта «Да здравствует Россия, свободная страна!» В Малом театре также произошел торжественный митинг».

В Большом театре хор под управлением Эмиля Купера исполнил «Гимн свободной России» Александа Гречанинова со словами Константина Бальмонта, — один из вариантов государственного гимна, не принятых Временным правительством:

Да здравствует Россия, свободная страна!

Свободная стихия великой суждена!

Могучая держава, безбрежный океан!

Борцам за волю слава, развеявшим туман!

Да здравствует Россия, свободная страна!

Свободная стихия великой суждена!

Леса, поля и нивы, и степи, и моря,

Мы вольны и счастливы, нам всем горит заря!

Да здравствует Россия, свободная страна!

Свободная стихия великой суждена!

Справка ИА REGNUM:

Эмиль Купер — русский дирижер, дававший премьеры многих современных ему композиторов. Вскоре уедет в Петербург, дирижировать для Петроградского Государственного театра оперы и балета и оркестра Петроградской филармонии.

Александр Гречанинов — русский композитор, наиболее прославившийся хоровыми произведениями и обработками народных песен. После революции давал концерты как пианист и дирижер, работал с детскими хорами.

Константин Бальмонт — русский поэт-символист, переводчик. После революции работал в Обществе пролетарских искусств. Со временем разочаруется в новой власти и вступит в партию кадетов.