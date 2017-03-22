Варшава, 22 марта, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Факт осквернения Варшавского кладбища-мавзолея советских воинов был выявлен благодаря субботнику, организованному по инициативе ИА REGNUM.

Всего с территории кладбища было убрано 12 мешков с мусором

Напомним, вчера, 21 марта, посольство России в Варшаве выразило возмущение очередным случаем акта вандализма на мемориальном кладбище советских воинов-освободителей. На ступенях 38-метрового обелиска солдатам Красной армии неизвестные нанесли несколько изображений со свастикой, оскверняющих государственный флаг Израиля. Дипмиссия обратилась к польским властям с требованием устранить последствия инцидента и наказать виновных.

Двумя же днями раньше на кладбище, где покоятся 21 468 советских воинов, польские и российские волонтеры навели порядок. Дело в том, что, как выяснил в начале марта шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде Андрей Выползов, территория мемориала фактически превращена в помойку. За декоративными кустарниками в нескольких местах разбросаны десятки бутылок, пакетов с мусором, множество шприцев, одежда, предметы гигиены и пр., о чем был снят видеоролик.

Журналист обратился к польским соратникам с предложением вычистить территорию кладбища. В результате акции волонтёры собрали двенадцать 60-литровых мешков с мусором. По мнению организатора субботника с польской стороны Оксаны Ротштейн, судя по обнаруженному скарбу, кладбище советских воинов превращено в пристанище бомжей.

Во время уборки и были выявлены свежие знаки со свастикой. Фотографии рисунков были переданы волонтерами в российское посольство в Варшаве.