Украина, 22 марта, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики Roshen приняли решение о продаже предприятия, входящего в концерн президента Украины Петра Порошенко, сообщили в пресс-службе компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корпорация Roshen

Будут выставлены на продажу комплекс самой фабрики и земельный участок. Другие подробности предстоящих торгов, как и цена, не сообщаются.

Ликвидировать предприятие руководство концерна решило после собрания акционеров в апреле 2015 года. По решению собрания на фабрике была назначена «ликвидационная комиссия». Производство было остановлено в феврале 2014 года.

Решение о прекращении деятельности фабрики было принято в связи с его убыточностью. По итогам 2013 года чистые убытки фабрики составили 17,77 млн гривен (около $1,5 млн по курсу 2013 года). Годом ранее, в 2012 году, фабрика показала чистую прибыль в 11,37 млн гривен (около $1 млн) .

В корпорацию Roshen, принадлежащую Петру Порошенко (с января 2016 года — под управлением траста), входят Киевская, Мариупольская, Кременчугская и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод Roshen. Также в него входят Липецкая фабрика Roshen (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика BonbonettiChoco (Венгрия).

Менеджмент Roshen ранее принял решение о закрытии фабрики в Липецке — с апреля 2017 года.