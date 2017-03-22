Москва, 22 марта, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Граждан РФ освободят от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) с купонного дохода по корпоративным облигациям, выпущенным в 2017—2020 годах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении. Закон был инициирован правительством РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Документом вводится новый порядок определения налоговой базы по НДФЛ для доходов в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно. Налоговая база будет определяться как превышение суммы выплаты процентов (купона) над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5%, действующей в течение периода, за который был выплачен купонный доход.

Закон также предусматривает, что доходы в виде дисконта, получаемые при погашении обращающихся облигаций российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно, освобождаются от налогообложения по НДФЛ. Таким образом закон выравнивает на определенный срок процентные доходы физлиц по вкладам банков и по купонным доходам от облигаций.

Закон направлен на стимулирование выпуска корпоративных облигаций, на расширение рынка корпоративных облигаций и привлечения компаниями денежных средств в большем объеме, отмечают в правительстве РФ.

Поправкой ко второму чтению документа была принята норма, согласно которой лица, попавшие под санкции и являющиеся резидентами иностранного государства, смогут подавать заявление в ФНС о непризнании их налоговыми резидентами РФ вне зависимости от срока нахождения в стране.