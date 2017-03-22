Ростов-на-Дону, 22 марта, 2017, 11:27 — ИА Регнум. В социальных сетях и на сайте администрации Ростова-на-Дону жители города-миллионника жалуются на бездействие коммунальных служб. В частности, горожане возмущены недобросовестным управлением многоквартирными домами, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

ИА REGNUM Памятник сантехнику

Один из примеров — многоэтажный дом на улице Миронова 4/1. Жильцы жалуются, что девятый этаж в дождь превращается в Венецию, так как кровля дала течь. Сообщение сопровождено подтверждающими фотоснимками.

«Вода течет через электрораспределительный щиток, просачивается на нижние этажи. В некоторых квартирах уже нет света. Реакции от коммунальных служб нет», — пожаловались горожане.

В микрорайоне Александровка жильцы многоэтажки на улице 40 лет Победы буквально задыхаются от ужасного смрада. В доме №53 больше суток подвал заливает канализация.

«Вонь в подъезде стоит нереальная. В организации ЖЭУ-5, обслуживающей наш дом, никаких мер не принимают, только отвечают, что информация передана в водоканал. Хотя управленцы обязаны контролировать техническое состояние дома, за который они отвечают, и контролировать оперативность коммунальных служб», — написали жильцы.

Напомним, в 2015 году управляющие компании донского региона прошли аттестацию. Разрешительный документ на работу в первом потоке сдачи экзамена получили 276 организаций Ростова-на-Дону. Как показывает практика, не все, кто остался на плаву, добросовестно выполняют работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в администрации Ростова-на-Дону в феврале кабинет заместителя сити-менеджера по вопросам ЖКХ покинул Владимир Арцыбашев, проработав на этом посту с февраля 2013 года. Коммунальной сферой в целом он занимался с 1998, занимая должности в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

Теперь проблемы ЖКХ Ростова-на-Дону взял на себя первый заместитель сити-менеджера Александр Скрябин.

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Но с нерадивыми управдомами можно попрощаться, и теперь сделать это стало проще. В донском правительстве ИА REGNUM проинформировали, что в Ростовской области впервые с 2011 года обновлена форма договора управления многоквартирными домами. Соглашение предполагает изменение определенных пунктов при желании сторон, а самое главное — содержит положения, которые позволяют собственникам расторгнуть договор с управляющей компанией, предупредив ее об этом за месяц.

Отметим, в конце прошлого года на Дону было решено создать институт общественных жилищных инспекторов, которые будут контролировать коммунальную сферу в регионе. Желание вести эту деятельность изъявил 141 житель области. Наибольшее количество заявок поступило из областного центра — 14 заявок. Всего около 40 человек уже наделены полномочиями и могут исполнять обязанности жилинспектора. Как это новшество поможет избежать коммунальных бед, предстоит выяснить на практике.