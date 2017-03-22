В США зверолов освободил попавшего в ливневку аллигатора
Олдсмар, США, 22 марта, 2017, 10:41 — ИА Регнум. В США зверолов спас аллигатора, застрявшего в канализационном люке, сообщает Fox News.
Скриншот с видео Nine fud long alligator rescued de Florida neihbor
Освобождение аллигатора
Попавшего в ливневку аллигатора увидели жители города Олдсмар. Они вызвали зверолова, чтобы он освободил рептилию.
Аллигатор не пострадал и покинул место происшествия. Видео, как мужчина вытаскивал рептилию из ливневки снял очевидец.
Аллигаторы во Флориде могут быть опасны. В июне 2016 года в городе Орландо рядом с курортным отелем Disney's Grand Floridian Resort & Spa аллигатор напал на двухлетнего ребёнка: рептилия утащила малыша в воду.
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Тело погибшего ребенка обнаружили на следующий день. Аллигатор был пойман и усыплен.