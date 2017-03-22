Москва, 22 марта, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает закрывать магазины, где будет найдена жвачка с призывами к смерти, а собственников сажать в тюрьму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Ну объявите на всю страну, что если где-то мы найдем подобные призывы, торговая точка немедленно закрывается, владелец — в тюрьму на семь лет», — предложил депутат Госдумы, выразив сожаление, что «никто ничего не делает».