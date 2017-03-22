Москва, 22 марта, 2017, 10:27 — ИА Регнум. На заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам 22 марта обсудят вопрос о дополнительной мотивации госслужащих, которые задействованы в работе над приоритетными проектами, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

По данным издания, в качестве одной из таких мер предлагается выплачивать вторую премию чиновникам, занятым на приоритетных федеральных проектах, при экономии ими бюджетных средств. Для поощрения чиновников предлагается создать отдельный бонусный фонд.

Для выплат премии может быть введены ключевые показатели эффективности, исходя из которых и будет приниматься решение о выплате премии. Минэкономразвития предлагает установит премию в случае, если чиновник смог сэкономить не менее 10% от запланированного бюджета.

Предложения Минэкономразвития уже направлены в правительство, пишет издание. Также обсуждается идея поощрять за качество реализации проекта и его успешность. Могут премировать и за уровень компетенции сотрудников. Требования к квалификации участников проектной деятельности планируется установить до конца апреля.

«Задача — сделать срез, кто может управлять проектами, а кто нет», — сказал источник, уточнив, что после разработки требований уже в июле 2018 года руководители проектов должны будут пройти аттестацию.

Принимать решение о сумме премирования сотрудников будет специальный проектный комитет с профильным вице-премьером во главе.