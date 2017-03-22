Фрагмент древней скульптуры обнаружен в районе Крымского моста
Симферополь, 22 марта, 2017, 10:26 — ИА Регнум. В районе строительства Крымского моста во время подводных раскопок найден крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, вероятно, изображение древнегреческого божества. Об этом, как передает инфоцентр «Крымский мост», рассказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.
«По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось, — говорит он. — Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины».
Ольховский не исключил, что терракотовая голова, возможно, была изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов — автодорожного и железнодорожного. Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в феврале 2016-го.
Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, а поездов — на декабрь 2019 года.