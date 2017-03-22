Симферополь, 22 марта, 2017, 10:26 — ИА Регнум. В районе строительства Крымского моста во время подводных раскопок найден крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, вероятно, изображение древнегреческого божества. Об этом, как передает инфоцентр «Крымский мост», рассказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.

Archaeolog.ru Терракотовая голова, найденная в районе мыса Ак-Бурун

«По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось, — говорит он. — Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины».

Ольховский не исключил, что терракотовая голова, возможно, была изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры.

Archaeolog.ru Водолазы предприятия подводно-технических работ «Петр» с находкой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов — автодорожного и железнодорожного. Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в феврале 2016-го.

Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, а поездов — на декабрь 2019 года.