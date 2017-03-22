Донецк, 22 марта, 2017, 10:24 — ИА Регнум. ВСУ девять раз нарушили режим тишины в ЛНР и выпустили более 300 снарядов по территории ДНР за прошедшие сутки, сообщают донецкие и луганские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрелы

По данным Народной милиции ЛНР, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли следующие населенные пункты: села Логвиново, Лозовое, Калиновка, Сокольники, Желобок, пгт Фрунзе. Обстрелы велись минами 120-мм и 82-мм калибра, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

Согласно сообщению Министерства обороны ДНР, за прошедшие сутки украинские силовики выпустили 312 артиллерийских и танковых снарядов и мин. Под огнем оказались поселки Трудовские, Старомихайловка в западном пригороде Донецка, Зайцево под Горловкой, Минеральное, Крутая Балка, Яковлевка и Спартак Ясиноватского района, Ленинское Новоазовского района на юге страны.

Ранее поврежденные линии электропередачи частично восстановлены, электричество вновь появилось в селах Коминтерново и Саханка. В Набережное рабочие планируют подать электроэнергию уже сегодня.

По данным другой стороны, «Штаб АТО» зафиксировал 76 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Лебединского, Красногоровки, Новотроицкого, Марьинки.

На Донецком и Луганском направлении, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около шахты Бутовка, Авдеевки, Луганского, Зайцево, Золотого, Новозвановки, Крымского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Начавшиеся после этого репрессии против русскоговорящего населения Украины привели к референдуму сначала в Крыму о присоединении к России, потом в Донбассе о самоопределении новых республик. В ответ Украина объявила «антитеррористическую операцию» против собственного населения.