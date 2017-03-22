Москва, 22 марта, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Пассажиры московского метрополитена вновь смогут услышать выступления музыкальных коллективов и солистов. Их выступления начнутся с 27 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Томас Икинс. Скрипач

Музыканты начнут выступать на 15 станциях метро. Пассажиры смогут познакомиться с творчеством более 200 коллективов.

Число площадок увеличено. Эту идею поддержали горожане в ходе голосования в проекте «Активный гражданин».

Как подчеркнули в метрополитене, артисты не будут мешать проходу людей, так как площадки выбраны с учётом пассажиропотока.

Кроме того, места для выступлений хорошо просматриваются с камер видеонаблюдения. За порядком будут следить сотрудники службы безопасности метрополитена.

Музыканты могут выступать в метро в течение года. Выбирать удобное время и место для концертов им разрешат самостоятельно. Они будут играть в будни с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, а в выходные дни — с 10:00 до 22:00.

На сайте «Музыка в метро» также есть календарь с расписанием выступлений участников.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Музыка в метро» в пилотном режиме стартовал в мае 2016 года. 30 музыкантов получили возможность официально выступать на станциях «Маяковская», «Выставочная» и «Курская». Теперь для них оборудовали ещё 12 новых площадок.