* запрещённая в России организация

Симферополь, 22 марта, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В Крыму к передаче в суд готовится уголовное дело в отношении заместителя руководителя так называемого «меджлиса крымских татар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ильми Умерова.

Суд

Как сообщил ТАСС представитель защиты Умерова, уже получено подписанное обвинительное заключение, дело рассмотрит Бахчисарайский районный суд Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, Умеров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280.1 («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»).

Дело было возбуждено весной 2016 года — после того, как Умеров выступил в эфире украинского телеканала ATR, где «публично выступал с призывами о необходимости нарушения территориальной целостности РФ». Информацию об этом весной 2016 года распространила на тот момент прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Отметим, что Умеров ранее работал в должности главы Бахчисарайской районной администрации, а затем — заместителя председателя Верховного совета автономной республики Крым.