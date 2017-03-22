Москва, 22 марта, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР не поддержит поправку в Налоговый кодекс об освобождении от уплаты налогов фигурантов санкционных списков, потому что это означает возвращение денег сверхбогатым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Диего Ривера. Ночь Богача. 1928

«Мы не будем голосовать за поправку в Налоговый кодекс, которая освобождает от уплаты налогов ряд граждан нашей страны. Они самые богатые, и мы им еще даем привилегии. Я в санкционных списках с 1993 года, почему мне наше государство не пошло на какие-то уступки, помощь? А здесь миллиарды вернут миллиардерам, и это, конечно, нас возмущает», — сказал парламентарий.

Жириновский подчеркнул, что избиратели ЛДПР выступают против таких мер.

«Сейчас мы вносим поправки, чтобы вместо развития экономики вернуть деньги сверхбогатым. У них мало! Они все в списке Forbes, у них у всех миллиарды долларов. Что они хотят, наши богатые? Жить как Рокфеллер! 101 год, 7 пересадок, вот и прожил лет на 30 больше, и они хотят также. Для этого нужны большие деньги. Но мы не можем позволить, и наши избиратели против», — указал депутат.

В свою очередь первый зампред комитет Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) отметил, что это не первый закон, который направлен на поддержку тех, кто находится под санкциями.

«Вы помните, мы два года назад приняли так называемый закон Ротенберга, в котором государство обещало компенсировать потери активов за рубежом. В данном случае данный закон явно направлен на поддержку олигархов, потому что закон имеет обратную силу, а по Налоговому кодексу не может быть ухудшения положения налогоплательщиков, поэтому явно закон направлен на поддержку олигархов», — сказал он.

Госдума рассматривает 22 марта в третьем чтении законопроект, согласно которому лица, попавшие под санкции и являющиеся резидентами иностранного государства, должны подавать заявление в ФНС о непризнании налоговым резидентом РФ вне зависимости от срока нахождения в стране. Поправка была инициирована главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым («Единая Россия»).