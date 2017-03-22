Москва, 22 марта, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в жарких регионах увеличить обеденный перерыв на час, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Александр Дейнека. В Севастополе. 1956

«Насчет увеличения обеденного перерыва — это надо в жаркое время в жарких регионах, там где холодно — не надо. Но там где будет плюс 40 — люди не работают, уходят на пляж», — рассуждает депутат Госдумы.

По его мнению, такую практику лучше легализовать, «добавить час перерыва, но без сокращения трудового дня».

«То есть они будут работать до шести, а не до семи, то есть пойти навстречу. Может, пойти по принципу, если хотите, можно сделать днем перерыв два часа», — предлагает Жириновский.