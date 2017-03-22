Ярославль, 22 марта, 2017, 10:07 — ИА Регнум. 21 марта мэрия Ярославля издала постановление «Об утверждении визуализации нестационарных торговых объектов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

City-yaroslavl.ru Внешний вид новых ларьков в Ярославле

Документ определяет внешний вид торговых киосков и в целом совпадает с тем обликом, который был разработан специалистами городского Института развития стратегических инициатив и ранее представлялся общественности. К эскизам добавлен вид ларька, объединенного с остановочным комплексом (ранее мэрия запрещала размещать ларьки на остановках), а также передвижного ларька.

В соответствии с городскими правилами благоустройства, все нестационарные торговые объекты нужно заменить на новые до 1 июня. Ряд предпринимателей высказывали недовольство этим, считая, что срок в два месяца слишком мал.

Также региональное отделение «Опоры России» просило мэрию легализовать нестационарные торговые объекты площадью свыше 100 квадратных метров, однако власти не пошли навстречу, считая такие сооружения капитальными.