Ульяновская область, 13 апреля, 2000, 11:36 — ИА Регнум. Вчера на внеочередном заседании Ульяновской городской думы депутаты в срочном порядке пересмотрели программу приватизации-2000. В список объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательному акционированию, они внесли семь самых престижных и дорогих объектов города: гостиницы "Венец", "Советская", "Волга", три дома быта - Центральный, Засвияжский и Заволжский, а также Центральный рынок. Предполагается, что за счет приватизации и акционирования этих объектов городу наконец-то удастся разрешить многолетнюю проблему долгов по детским пособиям и доплатам за методическую литературу учителям.