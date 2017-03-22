Ростов-на-Дону, 22 марта, 2017, 10:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стая собак напала на 12-летнего мальчика. Об инциденте, который произошёл в Первомайском районе, на сайте городской администрации в разделе «Благоустройство города» сообщил отец ребёнка. По его словам, отпугнуть озлобленных животных удалось только с помощью электрошокера.

Rostoblvet.ru Собака

Бродячие псы искусали школьника, когда тот возвращался с занятий.

«Укусила за руку большая собака, похожая на хаски с крученным хвостом. Прокушена куртка, рана на руке. Всего собак было три, одна из них бросилась на меня», — написал горожанин.

К счастью, в госпитализации ребёнок не нуждается, но помощь врача необходима, так как пёс может быть заражен вирусом бешенства.

Возмущенный отец требует, чтобы лица, ответственные за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города, приняли меры.

Но не только бродячие псы представляют опасность. В августе 2016 года в станице Баклановской Дубовского района овчарка-убийца насмерть загрызла годовалую девочку. Под уголовное преследование попала хозяйка собаки, которая не уследила за питомцем. Кавказская овчарка сорвалась с привязи и искусала малышку. Инцидент лёг в основу уголовного дела по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В июне 2015 года в Ростове-на-Дону дворовые собаки напали на шестилетних детей. Маленькую девочку покусала бездомная собака, мальчика — дворовой пёс. Оба ребёнка остались живы. В 2014 году на пятилетнюю девочку напала собака, откусив ребёнку левую руку и ухо.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Ростовской области с июля 2016 года действует постановление, которое регулирует правила обращения с бездомными животными. В частности, для бродячих собак и кошек предусмотрена схема «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». Четвероногих всё-таки будут усыплять, но гуманным способом и только в том случае, если они представляют опасность для людей.

Напомним, в 2016 году в южной столице был широко разрекламирован проект по массовой стерилизации и вакцинации бродячих собак. Проект под названием «Собачий патруль» предполагает не только защиту животных от варварской расправы в преддверии мундиаля, но и сокращение поголовья бездомных собак минимум на 80%.

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