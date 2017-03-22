Мурманск, 22 марта, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Суд в Мурманске признал виновными 11 бывших должностных лиц главного управления МЧС России по Мурманской области в присвоении денежных средств в особо крупном размере, а также в пособничестве в присвоении денежных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном комитете.

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«Следствием и судом установлено, что бывший заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Юрий Кондратьев организовал преступную группу, состоящую из сотрудников Главного управления МЧС России по Мурманской области, которая совершала хищения денежных средств, выделяемых ведомству для целей премирования сотрудников, и руководил данной преступной группой на протяжении более двух лет — с 2009 по 2011 годы», — отметили в Следственном комитете.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, главному управлению МЧС России по Мурманской области был причинён ущерб в особо крупном размере на сумму более 220 миллионов рублей.

«В ходе предварительного следствия допрошено более 130 свидетелей, в том числе на территории других субъектов Российской Федерации, проведено более 20 обысков и выемок, приняты меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемых», — добавили в Следственном комитете.

В итоге, приговором Первомайского районного суда города Мурманска организатор преступной группы Кондратьев осуждён к 7,5 годам лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей, также он лишён специального звания «полковник». Остальные члены группы осуждены к реальному лишению свободы на срок от 3 до 6 лет в колонии общего режима. Кроме того, две обвиняемые женщины осуждены к 2,5 и 2 годам лишения свободы условно.