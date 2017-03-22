Воронеж, 22 марта, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Международный день кукольника, или Международный день театра кукол, празднуется ежегодно 21 марта, начиная с 2003 года. Корреспондент ИА REGNUM отправился в единственный воронежский театр, где этот праздник справедливо считается профессиональным — Воронежский театр кукол «Шут» имени Валерия Вольховского.

Марина Каширская ИА REGNUM Каштанка, кукла из спектакля Воронежского театра кукол «Шут» имени Вольховского

В этот день все в театре, встречаясь, поздравляют друг друга с профессиональным праздником. Однако полноправными участниками торжества становятся и зрители: они, по мнению работников воронежского театра, являются полноправными участниками действа. Даже произносят перед спектаклем такое сочетание: «талантливый зритель».

Приуроченные ко Дню кукольника мероприятия в 2017 году у воронежского театра начались с поездки в Нововоронеж, где воспитанникам Дома детского творчества показали спектаклю «Сказки бабушки Корольковой». Также актеры театра кукол провели мастер-класс в нововоронежской детской театральной студии. Сам праздничный день 21 марта начался с визита в Воронежскую областную детскую библиотеку: актеры Григорий Вахрушев и Анна Лужецкая провели мастер-класс «Петрушкины игрушки», на котором юные читатели увидели разные виды кукол и сами смогли попробовать себя в роли кукловода.

Марина Каширская ИА REGNUM Сцена из спектакля «Каштанка»

«Вроде бы смешно, но в то же время грустно»

В праздничный день в театре было шумно: на спектакле «Каштанка», который предназначен для детей старше десяти лет, в зале был аншлаг. Однако шумные школьники затихли сразу же, как только открылся занавес. В антракте шепотом делятся друг с другом впечатлениями: «Ну не знаю, спектакль вроде бы смешной… Но в то же время грустный какой-то».

Марина Каширская ИА REGNUM Кот Федор Тимофеич. Кукла из спектакля «Каштанка»

Спектакль «Каштанка» по одноименному рассказу Чехова поставил режиссер Валентин Козловский, работавший в театре с 2005 по 2015 год. Козловский был режиссером-постановщиком сериалов «Кремлевские курсанты», «Папины дочки», «Ранетки», «Кадетство», «Дочки-матери», снимал клипы и телевизионные программы, сам снимался в кино. В воронежский театр его пригласили в 2005 году. Первой работой режиссера в «Шуте» стал спектакль «Бука» по пьесе Михаила Супонина. В воронежском театре кукол режиссер проработал десять лет, в 2015 году скончавшись от тяжелой болезни. Последней его постановкой стали «Сказки бабушки Корольковой».

«Каштанка» вошла в программу детского театрального фестиваля «Маршак-2016», а также снискать любовь публики не только в Воронеже, но и в гастролях по стране и за рубежом. Куклы, костюмы и декорации, разработанные художником-постановщиком Еленой Луценко, музыка, написанная специально для спектакля Александром Балаяном, и работа актеров не оставляет равнодушными зрителей любого возраста.

Марина Каширская ИА REGNUM Спектакль «Каштанка». Поклон

История театра

Воронежский театр кукол «Шут» имени Валерия Вольховского — старейший театр кукол России: первое представление он дал 8 октября 1925 года в зале Воронежского университета. В 1930 году театр кукол ВГУ был отдан в ведение областного отдела народного образования и работал при Молодом театре. В апреле 1944 года, через год после освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, театр был восстановлен, а 15 августа 1944 года — включен в перечень государственных театров.

Марина Каширская ИА REGNUM Кукла из спектакля «Урок для Красной Шапочки» по пьесе Евгения Шварца, 1998 год. Режиссер: Геннадий Шугуров; художник: Александр Ечеин

Свое помещение театр получил в 1984 году. Над зданием работали такие известные воронежцы, как архитекторы Николай Топоев, Валентин Фролов, скульпторы Эльза Пак и Иван Дикунов. За проектВоронежского театра кукол коллектив был выдвинут на Государственную премию. Театр строили «всем миром» — методом народной стройки.

Особой вехой в истории театра считается период с 1987 по 2003 годы, когда художественным руководителем театра кукол «Шут» был Валерий Вольховский — Народный артист России, лауреат Государственной премии России и Государственной премии им. К. С. Станиславского, премии международного фонда С. В. Образцова, премии «Золотой фонд Воронежской области». Именно его имя театр получил в 2009 году.

Марина Каширская ИА REGNUM «Мертвые души», 1994 год. Режиссер: Валерий Вольховский; художник: Елена Луценко

Он стал настоящим новатором в кукольном театре — впервые в его спектакле «Процесс над Жанной Д’Арк» со сцены убрали ширму, за которой скрывались актеры. Работы Вольховского повлияли на развитие кукольного театра как жанра и прославили воронежский «Шут». Визитной карточкой воронежских кукольщиков стал спектакль «Озерный мальчик» по произведению болгарина Павла Вежинова, «Мертвые души» Гоголя стали самой масштабной постановкой, в которой была задействована почти сотня кукол, а постановка пьесы-памфлета «Карьера Артуро Уи» Бертольда Брехта окончательно утвердила, что кукольный театр — это больше, чем просто развлечение, а дети — не единственная публика, на которую рассчитаны спектакли.

Марина Каширская ИА REGNUM Куклы из спектакля «Озерный мальчик», поставленного в 1988 году. Режиссер: Валерий Вольховский; художник: Елена Луценко

Куклы на чердаке

«Спектакли, сошедшие со сцены театра, не умирают. Они живут в нашем музее», — говорят в театре. На третьем этаже театра располагается уникальный музей: куклы, декорации и костюмы актеров «переезжают» в него, когда обновляется репертуар театра.

Центральную часть экспозиции занимает сцена спектакля «Озерный мальчик», разнообразные и причудливые. Именно они приковывают больше всего внимания юных посетителей. В оценке увиденного школьника разнятся: «Какой ужас, они мне ночью теперь сниться будут! — А я бы здесь жить осталась…» Куклы из «взрослого» спектакля по пьесе Бертольда Брехта вызывают меньше интереса — у них нет лиц, следовательно, рассматривать детям нечего.

Марина Каширская ИА REGNUM Куклы и декоорации из спектакля «Мертвые души», 1994 год. Режиссер: Валерий Вольховский; художник: Елена Луценко

В небольшом музее все куклы не помещаются, поэтому истории о предыдущих спектаклях растянулись на весь этаж: марионетки — в рамах на стене, костюмы, сшитые для актеров, — на манекенах, куклы побольше — в стеклянных витринах, вместе с элементами декораций.