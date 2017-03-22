Москва, 22 марта, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В Госдуме просят главу правительства РФ Дмитрия Медведева проиндексировать социальные пенсии в полном объеме, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился с письмом к Медведеву, где спрашивает, планируется ли доиндексация.

Реформатор

Постановлением правительства РФ утвержден коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2017 г. в размере 1,015 (1,5%). При этом в законе о бюджете Пенсионного фонда РФ были заложены средства на индексацию социальных пенсий на 2,6%.

Нилов просит Медведева «проинформировать о причинах, в силу которых утвержден данный размер коэффициента индексации социальных пенсий, а также, планируется ли доиндексация в размерах, предусмотренных законом о бюджете ПФР».

«От размера социальной пенсии зависят размеры пенсий самых уязвимых категорий населения, таких как инвалиды с детства, дети-инвалиды, круглые сироты, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий», — отметил парламентарий.