Вашингтон, 22 марта, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Земля может столкнуться с Марсом через миллиарды лет. К такому выводу, как пишет журнал Scientific American, пришли ученые из Висконсинского университета (Мадисон) на основе данных, свидетельствующих о предрасположенности Солнечной системы к изменениям начальных условий.

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Специалисты из США считают Солнечную систему хаотической, и полагают, что даже небольшие изменения параметров орбит ее планет способны вызвать серьезные последствия в будущем.

Так, следы хаотических процессов в Солнечной системе уже найдены. Для этого специалисты из Висконсинского университета при помощи геологических данных отследили за изменениями светового потока, падающего на поверхность Земли в древности.

По мнению специалистов, колебания энергии были вызваны изменением элементов орбиты планеты и приводили к климатическим сдвигам.

Эти открытия, считают ученые, говорят о том, что любые изменения кеплеровых элементов планетарной орбиты могут привести к изменениям во всей системе.