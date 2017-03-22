Люксембург, 22 марта, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн считает, что переговоры по выходу Великобритании из Европейского союза будут трудными, сообщает Le Lessentiel.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Мы должны быть осторожны. Те 27 стран, которые останутся в Евросоюзе, не должны пострадать от решения британских граждан, — говорит политик, — ключевым моментом является финансовая сторона. Великобритания должна выполнить все свои обязательства, которые были прописаны в финансовом планировании до 2020 года».

В Люксембурге опасаются, что с выходом Великобритании в бюджете ЕС образуется слишком большая дыра, отмечает Le Lessentiel.