Южно-Сахалинск, 22 марта, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Глава министерства сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко и его заместитель Тамара Муленкова переведены под домашний арест. Об этом 22 марта сообщает RT.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Кузьменко и Муленковой принял городской суд Южно-Сахалинска.

Отмечено, что арест министра и его заместителя произошел в связи в перечислением бюджетных субсидий в размере более 1 млрд рублей на строительство животноводческого комплекса. По версии следствия, деньги предприятию «Грин-Агро Сахалин» были переданы незаконно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Кузьменко и Тамара Муленкова были задержаны правоохранителями 20 марта и помещены в СИЗО. Перед этим в минсельхозе Сахалина прошли обыски и выемки документов.

Предполагается, что арест чиновников связан с недавним арестом министра земельных и имущественных отношений региона Елены Гах. Гах стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, процесс связан с реализацией крупного инвестпроекта в сфере сельского хозяйства.

Кузьменко и Муленковой также предъявили обвинение по ч.3 ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий. Поводом к возбуждению уголовного дела стало перечисление более чем 1 млрд рублей бюджетных субсидий в пользу совхоза Южно-Сахалинский. Как считают правоохранители, предназначенные для возведения животноводческого комплекса средства не были использованы по назначению.

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