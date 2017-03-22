Пекин, 22 марта, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Хунань подтвердила информацию о госпитализации двух жителей уезда Вэйсян, в крови которых был обнаружен вирус H7N9, также известный как птичий грипп.

Allergiyainfo.ru Грипп

Как отмечается в заявлении главного органа здравоохранения провинции, опасный вирус был обнаружен в крови 56-летней женщины и ее 58-летнего мужа. Супружеская пара занимается разведением домашней птицы, непосредственно перед ухудшением самочувствия оба контактировали с зараженными животными, пишет «Сина синьвэнь».

Сотрудники карантинных служб уничтожили зараженных птиц, проведены мероприятия по профилактике птичьего гриппа в деревне, где проживают пациенты.

Фермеры обратились за медицинской помощью спустя несколько дней после ухудшения самочувствия. В настоящее время мужчина и женщина находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния.

Первая вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована на территории Китая в 2013 году. Ежегодно пик заболеваемости приходится на зиму и весну.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с начала 2017 года на территории провинции Цзянси были зарегистрированы 37 случаев заражения вирусом H7N9, 13 из которых завершились летальным исходом.