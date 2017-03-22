Киев, 22 марта, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Объявив блокаду Донбассу, Украина навредила только себе, заявил российский писатель Захар Прилепин, передает «ПолитНавигатор».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Говоря о блокаде Донбасса, писатель сравнил украинских политиков и радикалов, объявивших блокаду, с «собакой, которая кусает собственный хвост». По его мнению, те, кто объявил блокаду, просто «взяли в заложники целый народ» Украины.

Писатель также отметил, что нельзя использовать социальные сети как исчерпывающий источник информации: «Судя по ФБ (Facebook), либералы в России должны завтра на выборах набрать 90%. А они набирают — 2%». Такой же процент, считает Прилепин, на Украине «квазиукраинских правосеков и прочих припадочных сторонников самостийного европейского пути по отношению к остальному украинскому народу».

Прилепин уверен, что если бы на Украине провели гипотетические выборы на всей территории, включая ДНР и ЛНР, то победили бы не Порошенко или Тимошенко, а глава ДНР Захарченко. «Во втором туре, в сложной борьбе, но проиграли бы (Порошенко и Тимошенко)», — сказал писатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году при поддержке США на Украине произошел государственный переворот. Тогда украинские радикальные националисты силовыми методами сместили действующую власть, устроив майдан.

Многие эксперты при этом подчеркивают, что решающую роль в перевороте сыграли иностранные спецслужбы, которые поддерживали напряжение на майдане, разогревали общество и всячески помогали радикалам.