Канберра, 22 марта, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Австралия готова к переселению 12 тыс. беженцев из Сирии и Ирака, которых Канберра обещала принять больше года назад, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Министр иммиграции Австралии Питер Даттон заявил, что все 12 тыс. беженцев получили визы и более 10 тыс. из них уже переправлены в Австралию из лагерей для беженцев с Ближнего Востока.

Оставшиеся будут переселены в ближайшее время.

Австралия, помимо, беженцев с Ближнего Востока, спасающихся от гражданских войн и террористических угроз, ежегодно принимает 13 тыс. 750 беженцев.

Прежде чем мигранты будут размещены на территории Австралии, будет проведен тщательный анализ ситуации в регионах, которые ожидают гостей с Ближнего Востока, подчеркнул главный координатор по переселению Питер Шерголд.

Напомним, бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт в сентябре 2015 года объявил, что 12 тыс. беженцев будут переселены из лагерей в самое ближайшее время. Однако, менее чем через неделю, Эботт был сменен на своем посту Малкольмом Тернбуллом, что и привело к задержке данного процесса.