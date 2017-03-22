Барнаул, 22 марта, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Шестилетний житель Барнаула получил смертельную травму, играя на улице. О трагедии, произошедшей 21 марта вечером в Октябрьском районе Барнаула сообщает сегодня, 22 марта, следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

ИА REGNUM Барнаул

По предварительным данным, прыжками с хозяйственной постройки, расположенной на территории усадьбы нежилого дома, развлекались и другие дети. А трагедия произошла, когда шестилетний ребенок попытался сделать сальто в прыжке, однако упал головой в сугроб. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть в результате перелома шейных позвонков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, игра в сугробе оказалась смертельной и для дошкольницы в Пермском крае. 8 марта 2017 года, не сумев выбраться из рыхлого сыпучего снега, дошкольница сначала потеряла сознание, а затем задохнулась.