Люксембург, 22 марта, 2017, 09:09 — ИА Регнум. 21 марта в Комиссии по здравоохранению Люксембурга был принят законопроект, который предусматривает ужесточение антитабачного закона, сообщает Le Lessentiel.

(сс) CWitte Сигареты

Проект состоит из шести пунктов, которые в будущем дополнят основной закон. Он предусматривает запрет курения на игровых и спортивных площадках, футбольных полях и в скейт парках, в случае если там занимаются спортом дети до 16 лет. Также будет запрещено курить в машине, если в салоне находится ребенок в возрасте до 12 лет.

На пачках сигарет появятся картинки с опасными заболеваниями, которые вызывает курение, а сигареты с ментолом больше не будут продаваться на рынке. Кроме того все правила антитабачного закона распространятся и на электронные сигареты.

Торгово-промышленная палата и Медицинский колледж Люксембурга приветствуют данный законопроект, который будет подписан и вступит в силу в мае 2017 года.