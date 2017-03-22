Эль-Кувейт, 22 марта, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Запрет на показ американского художественного фильма «Красавица и Чудовище» наложен властями Кувейта. Решение вынесла и обнародовала в Twitter кувейтская Национальная кинокомпания.

Цитата из к/ф «Красавица и чудовище». реж Билл Кондон. 2017. США Ле Фу и Гастон

«Мы бы хотели уведомить о том, что менеджмент национальной кинокомпании Кувейта решил остановить показ фильма «Красавица и чудовище», — говорится в сообщении.

Фильм показывали в кувейтских кинотеатрах четыре дня. Премьера ленты в этой стране состоялась 16 марта.

20 марта голливудский фильм был снят с показа: потребовалось тщательнее ознакомиться с его содержанием. Кувейтские эксперты пришли к выводу, что нужно запретить ленту.

Решение мотивировано соблюдением обязанностей и принципов по отношению к молодому поколению.

Напомним, голливудский ремейк анимационной ленты «Красавица и чудовище», снятый режиссером Биллом Кондоном, дебютировал 17 марта 2017 г. (в ряде стран — 16 марта).

В преддверие премьеры режиссер рассказал о новом нюансе сюжета, связанном с другом Гастона. Режиссер изобразил Ле Фу гомосексуалистом.

В России ленте была присвоена категория «16+» — после обращения депутата Государственной думы Виталия Милонова («Единая Россия») к министру культуры РФ Владимиру Мединскому.

Стоит отметить, что лента оказалась лидером российского проката по кассовым сборам за минувший уик-энд, собрав свыше 377,9 млн рублей.