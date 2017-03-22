Москва, 22 марта, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Brent почти вплотную подошла к ожидаемой нами отметке 52,30 долл./баррель, однако в дело вмешались спекулянты. Похоже, ситуация с американскими коммерческими запасами нефти и ростом объемов добычи в рамках сланцевых проектов не позволит ценам уйти выше указанной отметки в ближайшее время, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

drpepperscott230 Нефть

«Даже комментарии России о том, что она готова присоединиться к ОПЕК по дальнейшему урезанию квот лишь кратковременно поддержали Brent. После роста 21 марта цены вновь развернулись и устремились к поддержке 51,40 долл./баррель. Значит, инвесторы используют каждую возможность для входа в рынок продажами», — пояснила Афанасьева.

«Кроме того, близится сезон отпусков, поэтому вполне возможно, что падение продолжится. Конечно, этого будет недостаточно для резкого рывка вверх. Но и падать нефть может перестать. Brent может стабилизироваться в диапазоне 50,00 — 53,70», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть в шаге от $50»

Как сообщает ИА REGNUM, 22 марта цена нефти снижается на данных Американского института нефти (API) о росте запасов «черного золота» в США. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,31% — до 50,80 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,33%, до 48,08 доллара за баррель.