Москва, 22 марта, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Рубль снова проверил на прочность отметку 57,00. Пара USD/RUB снижалась к уровню 56,96. В моменте поддержку рубль получал на фоне растущих цен на нефть, а также снижения индекса доллара, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Давление на российскую валюту оказала динамика цен на нефть. Как видно, вербальные интервенции российских официальных лиц не оказывают сильного влияния на динамику рубля. Поэтому, если пара пройдет февральский минимум на отметке 56,52, падение может ускориться», — считает Рогова.

«Но для этого будут нужны весомые катализаторы. Пока же не исключена консолидация в диапазоне 57 — 58», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 22 марта Центробанк РФ снизил курс доллара и повысил курс евро. Курс доллара США снизился до 57,2323 рубля, на 5,24 копейки. Стоимость евро составляет 61,7308 рубля, курс вырос на 3,52 копейки. Стоимость бивалютной корзины составляет 59,2566 рубля, она уменьшилась на 1,3 копейки по сравнению с расчетами на 21 марта.