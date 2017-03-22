Вашингтон, 22 марта, 2017, 08:21 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке переиграл «Калгари Флэймз». Встреча, прошедшая 21 марта в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:2.

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Первой звездой матча был признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший шайбу и сделавший 2 результативные передачи.

После семидесяти двух матчей в чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» пока занимает первое место на «Востоке», имея в активе 102 очка. Клуб «Калгари Флэймз», набравший 86 баллов после семидесяти трех игр, находится на шестой позиции на «Западе».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

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