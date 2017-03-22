Москва, 22 марта, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Конфликт с применением огнестрельного оружия, в результате которого пострадали два человека, произошел в Москве в ночь на 22 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

(сс) jarmoluk Гильзы

Инцидент произошел в гостинице «Ханой-Москва» на Ярославском шоссе. Сообщение поступило в дежурную часть вскоре после полуночи.

Из травматического оружия ранены два человека, причем один участник событий госпитализирован.

«В результате инцидента два человека получили ранения, предположительно, из травматического оружия», — сообщили в МВД. В конфликте принимали участие несколько человек.

На место ЧП выехала оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

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