Москва, 22 марта, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Торги по нефти 21 марта завершились в минусе. Баррель Brent подешевел на 1,53%, до $50,83, с сессионного максимума $52,19 — на 2,6%.

Добыча сланцевой нефти

В первой половине дня цена достигла отметки $52,19, чему способствовало ослабление американского доллара на рынке Форекс, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. На американской сессии трейдеры на нефтяном рынке стали активно продавать фьючерсы в ожидании выхода отчетов по запасам нефти от Американского института нефти (API) и Минэнерго США.

Согласно последним данным API, на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 4,53 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 4,93 млн баррелей, дистиллятов — на 0,883 тыс. баррелей.

Ожидается, что 22 марта Минэнерго США сообщит об увеличении нефтяных резервов на 3 млн баррелей по итогам прошлой недели. По идее, вчерашнее падение цен на 2,6% учло увеличение запасов нефти как минимум на 6 млн баррелей. Соответственно, если после выхода данных фактическое увеличение запасов сырой нефти окажется меньше 6 млн баррелей, нефть подорожает.

Для Brent уровень $50,00 остаётся ключевым. Если после выхода отчета Минэнерго США цена остается выше $50,56, ждём её возврата к уровню $51,92.