Екатеринбург, 22 марта, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Уральский политик Владимир Машков будет направлен на работу в проблемную Калининградскую область как опытный управленец, который сможет сохранить равноудалённость от местных групп влияния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили эксперты, комментируя предстоящее назначение мэра Новоуральска на должность вице-премьера Калининградской области по внутренней политике, которое сам он уже подтвердил.

Из архива REGNUM Проект Росатома в Калининградской области — Балтийская АЭС

7 апреля Машкову исполнится 63 года. Политолог Алексей Швайгерт считает, что операция по его командированию в Калининградскую область имеет под собой конкретную и понятную цель — «присмотреть» за исполняющим обязанности губернатора Калининградской области 30-летним Антоном Алихановым.

«Нужно понимать, что Машков — мэр ЗАТО, крупного уральского «атомграда». То есть человек, который по своему статусу и положению активно и постоянно взаимодействовал с Росатомом, с куратором регионов по линии госкорпорации Александром Харичевым — человеком команды Сергея Кириенко. Вероятнее всего, Машков неплохо зарекомендовал себя именно с этой стороны и отправляется в Калининград именно по замыслу и протекции Харичева. С учетом высокой степени конфликтности калининградских элит, непростых отношений между «городом», «областью» и полпредом Николаем Цукановым, ставка на Машкова выглядит вполне объяснимой. Администрация президента этим назначением, фактически, перебрасывает на западный форпост страны своего «смотрящего» — человека, который будет сохранять как равноудаленность от местных групп влияния и объективность взгляда на ситуацию в регионе, так и абсолютную лояльность новой команде администрации президента», — убеждён политолог Алексей Швайгерт.

Эксперт также допускает, что подобное кадровое решение может временным — на период крупных избирательных кампаний 2017−2018 годов.

В свою очередь уральский политолог Анатолий Гагарин полагает, что главной задачей, поставленной сейчас перед Владимиром Машковым, является организация системной политической работы в Калининградской области, с учетом всей специфики региона — его истории, культурного наследия, непростых внутриэлитных отношений, противоречивой электоральной традиции.

«Уверен, что большой опыт Машкова по проведению успешных избирательных кампаний, умение уверенно и в то же время дипломатично осуществлять управление вверенными ему секторами работы, поможет ему на новом поприще. Уральские политтехнологи хорошо знают Машкова как государственника и профессионала, добивающегося хороших результатов на разных поприщах. Именно поэтому мы осенью прошлого года на заседании экспертного клуба поместили его в группу потенциальных кандидатов на один из руководящих постов в нашем регионе. Как видно, мы были недалеки от такого поворота событий, правда, Машков оказался востребован в другом регионе. Думаю, что такие черты уральской управленческой, консалтерской школы как стрессоустойчивость, готовность к вызовам и умение находить неожиданные, взвешенные и смелые решения пригодятся в такой сложном регионе как Калининградская область», — уверен доктор философских наук Анатолий Гагарин.

«Владимир Машков, будучи главой закрытого Новоуральска, тесно и плодотворно взаимодействовал с руководством Росатома. В первую очередь с Александром Харичевым, ранее возглавлявший управление по работе с регионами Госкорпорации. После назначения в администрацию президента Харичев приступил к формированию своей команды из числа проверенных людей. Машков же зарекомендовал себя эффективным управленцем и просто приличным человеком, которому можно доверить масштабные задачи в другом регионе. В Калининградской области Росатом реализует важнейший проект — строительство Балтийской АЭС, и политический опыт Машкова (именно в его городе находится крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана), возможно стал решающим, при принятии кадрового решения», — считает уральский политолог Александр Пирогов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 марта в беседе с уральскими журналистами мэр Новоуральска Свердловской области Владимир Машков подтвердил, что станет новым вице-премьером Калининградской области по внутренней политике. В СМИ также проходила информация о скорой встрече Машкова с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Однако представители аппарата губернатора пока не смогли подтвердить корреспонденту ИА REGNUM эту информацию.