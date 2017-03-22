Вашингтон, 22 марта, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Решение по поводу выступления игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане окончательно не принято. Об этом заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли агентству «Р-Спорт».

Хоккей

«НХЛ не давала окончательного ответа по участию в Олимпиаде в Пхенчхане, Гэри Беттмэн (комиссар НХЛ) сказал лишь о текущем положении дел, — сказал Дэйли. — На сегодняшний день «нет» было бы нашим ответом, но мы не должны принимать решение сегодня, никаких решений еще не принято».

Напомним, ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что, скорее всего, игроки североамериканской лиги не будут участвовать в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане.

По его словам, никаких переговоров на этот счет уже не ведется и никаких дальнейших шагов с его стороны ждать не стоит.

Читайте также: Дэйли: НХЛ знает позицию Овечкина по ОИ-2018