Москва, 22 марта, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 21 марта снижением по доллару США и евро. На фоне повышения цен на нефть Brent до уровня $52,19 курс доллара снижался до 56,99 руб., курс евро — до 61,57 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

На американской сессии в связи с ухудшением ситуации на нефтяном рынке российская валюта растеряла всю дневную прибыль и ушла в минус. Трейдеры продавали фьючерсы на нефть на ожиданиях роста запасов нефти в США. Во второй половине дня баррель Brent подешевел на 2,6%, до 50,83%. Вслед за снижением нефтяных котировок курс доллара восстановился до 57,70 руб., курс евро — до 62,39 руб.

По сравнению с долларом США евро укрепился к рублю в два раза больше, поскольку пара евро/доллар на рынке Форекс достигла отметки 1,0819, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. Единая валюта получила поддержку от проведённых теледебатов между кандидатами в президенты Франции, на которых, по мнению зрителей, Макрон победил Ле Пен. Общее ослабление американского доллара вызвала потребительская инфляция в Великобритании, которая превысила порог Банка Англии.

Трейдеры на нефтяном рынке не зря стали продавать фьючерсы. По последним данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы нефти увеличились на 4,53 млн баррелей. Из-за этого отчёта нефть в Азии торгуется в минусе.

Что ожидать от рублёвых пар в среду?

Поскольку данные API показали увеличение запасов нефти в США, то в преддверии выхода официального отчёта от Минэнерго цена на нефть останется под давлением. Не стоит ожидать от покупателей активности раньше. В связи с этим ослабление рубля продолжится. В первой половине дня оно будет незначительное, так как Минфин РФ на двух аукционах разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд долларов. Высокий спрос на бумаги со стороны зарубежных инвесторов окажет поддержку рублю.

На рынке Форекс спекулянты настроены к американскому доллару негативно. В связи с этим перед дальнейшим ослаблением рубля курс доллара может вернуться к уровню 57,40 руб.

После вчерашнего отскока появились сигналы для продолжения восходящей коррекции по рублёвым парам. Если по Brent устоит уровень $50 за баррель, курс доллара вернётся к уровню 57,00/57,10 руб. Если нет, тогда возвращаемся к уровню 59,00 руб.