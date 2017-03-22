Вашингтон, 22 марта, 2017, 08:05 — ИА Регнум. В США задержанному гражданину Литвы Эалдасу Римасаускасу предъявили обвинение в кибермошенничестве на сумму в $100 млн, сообщает Reuters.

geralt Хакеры

Прокуроры по Южному округу штата Нью-Йорк уточнили, что Римасаускас задержан в Литве по временному ордеру. По версии обвинения, гражданин Литвы, взломав электронную почту, вынудил две крупные корпорации перечислить ему на разные счета более $100 млн.

Действовал Римасаускас при помощи специально зарегистрированной им компьютерной компании, копирующей название одной из известных азиатских корпораций. Взломав почту и почитав переписку, он отправил письмо корпорациям, с требованием перечислить деньги, которые компании реально были должны своему азиатскому поставщику.

Какие именно американские компании пострадали и как называлась фирма-подрядчик — не сообщается, но речь идет о крупных игроках на рынке. Также Рамасаускас занимался подделкой инвойсов (счетов), писем и контрактной документации.

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В случае выдачи в США ему грозит до 20 лет тюремного заключения, обвинения ему предъявлены по статьям «Мошенничество» и «Отмывание денег».