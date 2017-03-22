Вашингтон, 22 марта, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Саммит НАТО в Брюсселе, намеченные на 25 мая, пройдет при участии американского президента Дональда Трампа, сообщили 21 марта в пресс-службе Белого Дома.

НАТО

«Президент с нетерпением ожидает встречи с коллегами по НАТО, чтобы подтвердить нашу твердую приверженность альянсу и обсудить важные для НАТО вопросы, особенно — распределение ответственности между союзниками, а также роль альянса в борьбе с терроризмом», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на 12 апреля в Вашингтоне запланирована встреча Трампа и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Тема переговоров уже определена — усиление НАТО.

«Трамп и Столтенберг будут говорить о том, как укрепить альянс, чтобы справиться с вызовами, которые стоят перед национальной и международной безопасностью», — сообщили в Белом Доме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Трамп заявил о решительной поддержке НАТО Вашингтоном. При этом он указал на необходимость всех стран — участников альянса «вносить полный и надлежащий финансовый вклад».

Читайте подробнее: Дональд Трамп заявил о «решительной поддержке» НАТО

21 марта испанское издание El País опубликовало статью о том, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отказался от участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО, зато намерен в это время лететь в Москву на переговоры. Издание считает, что Вашингтон слишком ориентирован на РФ в ущерб НАТО.