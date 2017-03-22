Нью-Дели, 22 марта, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Российская Федерация в 2017 году заключит контракт с Индией на поставку крупной партии вертолетов Ми-17В-5. Об этом, как передает RT, сообщил директор по международному сотрудничеству государственной корпорации «Ростех» Виктор Кладов на выставке в Лангкави.

Ми-17В-5

«Я уверен, что в этом году будет заключен контракт на поставку в Индию 48 вертолетов Ми-17В-5», — уточнил он.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 14 февраля директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростеха» Виктор Кладов сообщил, что в 2017 году Россия может подписать контракт на поставку зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 («Триумф») в Индию.

Он также добавил, что российская сторона начала производство ЗРС С-400 («Триумф») для Китая.

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