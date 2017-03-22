Вашингтон, 22 марта, 2017, 07:27 — ИА Регнум. «Российская агрессия» стала одной из тем встречи главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса и его коллеги из Финляндии Юсси Ниинистё. Об этом сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Владимир Югасов ИА REGNUM Пентагон

«Лидеры обсудили российскую агрессию, отношения Финляндии с НАТО в качестве партнера с расширенными привилегиями, а также двустороннее сотрудничество в области безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Джеймс Мэттис выразил благодарность Юсси Ниинистё за вклад Хельсинки в борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также за то, что Финляндия участвует в операциях, проводимых НАТО и ООН.

Ниинистё в свою очередь подчеркнул, что отношение Финляндии к вопросам обороны является очень серьезным.

Напомним, в марте 2014 года, на фоне воссоединения Крыма с Россией, произошло обострение отношений Москвы и НАТО. Так, в декабре 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс вместо того, чтобы вместе с Москвой противостоять терроризму, объявил Россию главной угрозой и занимается наращиванием военного потенциала у ее границ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2017 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что к июню страны альянса развернут четыре многонациональные боевые группы в Польше и Прибалтике.

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