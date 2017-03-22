Париж, 20 ноября, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед 400 молодыми людьми о жестоком обращении с детьми, сообщает Le Figaro.

В ЮНЕСКО Эммануэль Макрон выступил о мерах, направленных на то, чтобы положить конец плохому обращению с детьми. Исполнительная власть хочет предупредить о насилии, которому подвергаются дети.

В настоящее время во Франции ребенок умирает каждые пять дней из-за насилия родителей. Насилие в отношении детей является первым фактором риска самоубийства, наркомании и вылета из школы. Для выявления подобных ситуаций в 2020 году в каждом регионе будут созданы педиатрические справочные группы для обучения, консультирования и поддержки врачей, сталкивающихся с подобными случаями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед ассоциацией мэров, воздав должное их работе.