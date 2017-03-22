Вашингтон, 22 марта, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Турецко-российские отношения восстановлены, разногласия преодолены, заявил 21 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Национальном клубе печати (Вашингтон).

Посольство Турции в Москве

«С Россией мы преодолели наши разногласия. Сегодня наши отношения восстановлены, и мы сотрудничаем при решении ряда проблем региона», — сообщил турецкий дипломат.

Чавушоглу подчеркнул, что, несмотря на этот консенсус, Анкара «поддерживает территориальную целостность Грузии и Украины», в том числе украинскую принадлежность Крыма.

Напомним, отношения России и Турции сильно осложнились после атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик над территорией Сирии. За сбитый Турцией военный самолет президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган принес России и российскому президенту Владимиру Путину извинения в конце июня 2016 года.

Воссоединение Крыма с Россией Анкара не поддерживает. 18 марта турецкий МИД опубликовал заявление, в котором сообщалось, что присоединение Крыма к России является открытым нарушением норм международного права.

«Турция вновь заявляет о непризнании «аннексии» полуострова, осуществленной на основании итогов незаконного референдума 16 марта 2014 г.», — говорилось в заявлении.

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10 января министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, находясь с официальным визитом в Турции, заявил, что Тбилиси готов укреплять отношения с Анкарой. Стороны договорились работать совместно в рамках совета по стратегическому сотрудничеству.