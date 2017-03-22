Петропавловск-Камчатский, 22 марта, 2017, 07:15 — ИА Регнум. «Мы прошли, мы сделали это», — заявил участник самой протяженной гонки на собачьих упряжках в Евразии «Берингия» Виталий Тишкин после того, как каюры преодолели один из самых сложных этапов гонки на Камчатки — прошли Карагинский перевал, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете.

Пресс-служба правительства Камчатского края «Берингия-2017»

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Участники гонки несколько дней не могли пройти перевал, так как в том районе была метель. Во вторник, 21 марта, организаторы и участники дождались «окна» и решили выйти в путь. Фактически у каюров было мало времени, так как к выходу на старт этапа погода со стороны перевала начала улучшаться, а со стороны базы, на которой они ждали улучшения метеоусловий, наоборот портиться. Поэтому было решено двинуться в путь.

На финише в поселке Оссор каюры делились своими впечатлениями. По их словам, переход был очень трудным, но именно после него многие решили, что будут участвовать и в следующей гонке.

«Переход был очень трудным, мело так, что пару раз моих передовиков поднимало в воздух. Но мы прошли, мы сделали это. После перехода у всех такой азарт проснулся, все уже собираются на «Берингию-2018», — рассказал один из каюров Виталий Тишкин.

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Организаторы гонок отмечают, что этап через Карагинский первал проходил для каюров вне зачета, так как соревноваться в таких условиях было бы нелепо.

«Главной задачей было пройти перевал и вывести людей и собак на равнину. Конечно, было трудно, но мы всё просчитали и выверили маршрут. Все молодцы. Действовали грамотно», — отметили в оргкомитете.

Сейчас каюры и собаки отдыхают после трудного перехода. Утром 23 марта гонка двинется в Карагу.

Как сообщало ИА REGNUM, гонка стартовала 5 марта из села Эссо. На первых двух этапах снялись два каюра. Они пожалели собак, так как из-за аномально теплой весны снег был рыхлым и животным было тяжело идти. Сейчас участие в соревнованиях продолжают 14 спортсменов. Общий маршрут гонки — порядка 1,5 тыс. км. Она должна финишировать 28 марта.