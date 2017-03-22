Пекин, 22 марта, 2017, 06:59 — ИА Регнум. Китайская авиакомпания Hainan Airways добавит дополнительные самолеты на прямой рейс по маршруту между Пекином и Манчестером, который будет осуществляться вместо четырех — пять раз в неделю уже в июне текущего года, сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Per aspera ad Astra Авиакомпания Hainan Airlines

Увеличить количество самолетов было решено в вязи с успехом единственного прямого рейса между Пекином и британским городом помимо Лондона. Новый рейс начнет полеты уже с 1 июня 2017 года, говорится в совместном заявлении, выпущенном Аэропортом Манчестера и китайской авиакомпанией Hainan Airways в Манчестере 21 марта.

В перспективе, за перевозку пассажиров будут отвечать новейшие американские самолеты Boeing 787 Dreamliner, однако это будет зависеть от наличествующих на тот момент возможностей.

Генеральный директор компании Hainan Airlines в Соединенном Королевстве Лоик Гао заявил: «Увеличившаяся частота рейсов демонстрирует выбор компанииHainan Airlines в пользу рынка Великобритании и ее реакцию на возросший спрос со стороны Аэропорта Манчестера».

Гао также отметил успех направление Пекин-Манчестер.

«Это направление стало успешным для компании Hainan Airlines начиная еще с июня 2016 года, и мы пришли к нашей первой годовщине работы направления с увеличением частоты рейсов, что является прекрасным способом отпраздновать успех», — заявил Гао.

Коммерческий директор Аэропорта Манчестера Стефан Тернер заявил: «Менее чем за год работы, направление доказало свою невероятную популярность как со стороны туристов, так и со стороны бизнесменов. Я уверен, что расширение данной услуги будет встречено на ура».

Отмечается также, что дополнительные рейсы дадут больше возможностей для прямого перелета из Великобритании в Пекин за пределами Лондона.

ИА REGNUM напоминает, что ранее авиакомпания Hainan Airlines запустила прямой рейс из китайского города центрального подчинения Чунцин в американский Лос-Анджелес.